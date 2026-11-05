circle x black
Cerca nel sito
 

Torino, scontri contro sgombero Askatasuna: 16 le misure cautelari

Tra le misure figurerebbero custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora nel capoluogo piemontese e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria

Gli scontri
Gli scontri
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarebbero 16, a quanto si apprende, le misure cautelari in corso di esecuzione per gli scontri avvenuti lo scorso 31 gennaio durante la manifestazione nazionale promossa per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra le misure figurerebbero custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora nel capoluogo piemontese e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’operazione è condotta dalla polizia di Torino coordinata dalla procura.

Nel pomeriggio del 31 gennaio, nel corso della manifestazione, una parte del corteo si era staccata, dirigendosi verso corso Regina Margherita con l’obiettivo di raggiungere la sede dell’ex centro sociale. A poca distanza dalla struttura erano esplosi gli scontri: i manifestanti, molti dei quali a volto coperto, avevano iniziato un fitto lancio di oggetti, pietre e bombe carta, contro le forze dell’ordine che avevano risposto con idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Durante i disordini erano stati anche dati alle fiamme cassonetti della spazzatura utilizzati come barricate e un mezzo delle forze dell’ordine mentre un poliziotto era stato accerchiato e colpito da un gruppo di persone con il volto coperto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza