circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo in Sardegna, oggi è allerta rossa: attese piogge intense

I fenomeni potranno interessare l'intera regione, con maggiore intensità sul settore orientale e sulla Gallura. “Le precipitazioni – spiega l'Arpas - potranno essere caratterizzate da temporali forti e persistenti"

Maltempo in Sardegna oggi, è allerta rossa - (IPa)
Maltempo in Sardegna oggi, è allerta rossa - (IPa)
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 07.34
Emanuele Concas
LETTURA: 2 minuti

La Sardegna si prepara a una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni diffuse e temporali, anche di forte intensità, per tutta la giornata di oggi, giovedì 5 novembre. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile segnala fenomeni temporaleschi che potranno interessare l'intero territorio regionale, con maggiore intensità sul settore orientale e sulla Gallura, dove sono "attesi cumulati di pioggia elevati, localmente molto elevati".

Zone della Sardegna più a rischio

L'avviso di criticità del Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha individuato livelli di allerta differenziati sul territorio: codice rosso per rischio idrogeologico nelle zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali e codice giallo per rischio idraulico nelle stesse aree. Nelle altre zone interessate dall'avviso è previsto codice giallo per rischio idrogeologico. “Le precipitazioni – spiega l'Arpas - potranno essere caratterizzate da temporali forti e persistenti, con cumulati localmente molto significativi. I fenomeni potranno manifestarsi con particolare intensità già nelle prime fasi, con precipitazioni che localmente potrebbero raggiungere i 30 millimetri in un'ora e accumuli fino a 70 millimetri nell'arco di tre ore. L'intero territorio regionale sarà interessato dalle precipitazioni, ma le manifestazioni più intense sono attese soprattutto sul settore orientale, in particolare nelle aree costiere e sui rilievi della fascia orientale. Sono inoltre previste forti raffiche di vento su tutta la Sardegna”.

La Prefettura di Cagliari ha comunicato il preallertamento del Centro coordinamento soccorsi, quella di Sassari ha già provveduto a diramare i bollettini e ad avviare i contatti con i Vigili del fuoco, mentre la prefettura di Nuoro ha confermato il costante monitoraggio della situazione e le interlocuzioni con i sindaci e le strutture operative, riservandosi di attivare il Ccs in relazione all'evoluzione dello scenario. Allertati 83 sindaci delle zone interessate dal fenomeno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza