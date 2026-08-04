Emanuele Concas è un giornalista professionista iscritto all'OdG della Sardegna dal 1993 come pubblicista e dal 2006 professionista.

Presso l'Adnkronos si occupa della Sardegna, dalla cronaca alla politica e sport. In precedenza collabora con testate regionali sarde. Addetto stampa della Provincia di Cagliari, collabora con testate nazionale come La Discussione, L'Indipendente e con il quotidiano Sa Sardigna.com per il quale è inviato a Nassirya a seguito della missione 'Antica Babilonia', con l'emittente Sardegna Uno e successivamente con l'Unione Sarda e unione.it.