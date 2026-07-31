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La commozione di Maldini per Baresi: "Come faremo senza il nostro capitano?"

Il ricordo dell'ex difensore rossonero: "Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro"

Paolo Maldini - Ipa
Paolo Maldini - Ipa
31 luglio 2026 | 11.34
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

“Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti”. Così Paolo Maldini su Istangram ricorda il capitano del Milan Franco Baresi, da cui ha ricevuto la fascia dopo il suo addio al calcio e alla maglia rossonera.

“Mi hai protetto quando ero un bambino -scrive Maldini-, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre”, conclude Maldini con due cuori, uno rosso e uno nero.

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calcio Milan Franco Baresi Paolo Maldini
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