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BellaMa', Diaco: "Alberto Ravagnani? Quello che ho fatto si chiama giornalismo"

All'Adnkronos: "Mi fermo qui, con orgoglio e felicità"

Pierluigi Diaco - (Screen)
Pierluigi Diaco - (Screen)
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05 novembre 2026 | 20.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia". Pierluigi Diaco interviene per mettere la parola fine alle polemiche seguite alla sua intervista all'ex prete influencer Alberto Ravagnani.

In una dichiarazione esclusiva all'Adnkronos, dice il conduttore di 'BellaMa': "La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni". "Non ho più altro da aggiungere - conclude Diaco - Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano".

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