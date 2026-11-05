L'intervista di Diaco ha suscitato indignazione, ma da mesi Ravagnani racconta pubblicamente la propria liberazione dal celibato, tra libri, interviste, autoscatti "hot" e televisione

Le domande di Pierluigi Diaco sulla vita sessuale di Alberto Ravagnani, durante l'intervista a BellaMa', hanno provocato polemiche e reazioni anche all'interno della Rai. L'ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le stelle, ha manifestato il proprio disagio, rivendicando il diritto alla riservatezza. Una posizione che apre però un interrogativo sul rapporto tra la sua comunicazione pubblica e i confini della vita privata.

Da quando ha annunciato l'uscita dal sacerdozio, Ravagnani ha infatti dedicato ampio spazio al tema della sessualità, indicandolo tra le ragioni della propria scelta. In un'intervista a Simonetta Sciandivasci de "La Stampa" del 6 febbraio scorso aveva detto: "Ho rinunciato alla sessualità come se fosse peccaminosa e questa rinuncia mi disumanizzava, perché la sessualità fa parte della nostra vita fin dall'origine, e dentro l'amore vissuto con il corpo e l'anima credo che si sperimenti molta della gioia di vivere che ha a che fare con il divino". Nello stesso periodo, parlando a Repubblica, aveva affrontato il tema del celibato e delle relazioni sessuali nel clero. E lo stesso aveva fatto con Vanity Fair.

Con la partecipazione a Ballando con le stelle, questa narrazione ha trovato ulteriore spazio. Ravagnani ha presentato il programma anche come un'occasione per riscoprire il rapporto con il proprio corpo, dopo anni nei quali la dimensione fisica era rimasta in secondo piano (sui social ha pubblicato una foto in mutande). Il tema della sessualità è emerso anche nei confronti della giuria, in particolare dopo che Guillermo Mariotto lo aveva definito "asessuato" per il modo di muoversi sulla pista.

A sottolineare questa apparente contraddizione è stata anche la giornalista Grazia Sambruna, che su X ha osservato come Ravagnani continui a richiamare l'attenzione sulla propria sessualità attraverso la comunicazione social. Sambruna cita, tra gli esempi, il canale broadcast Instagram dell'ex chierico, chiamato "IL MIO LATO B" (con un evidente doppio senso), nel quale l'ex sacerdote condivide selfie realizzati con filtri che modificano l'aspetto del volto. La giornalista critica Diaco, ma contesta al tempo stesso l'idea che la dimensione sessuale sia un argomento estraneo alla comunicazione pubblica di Ravagnani.

È questo il punto che emerge dalla vicenda: l'ex sacerdote ha contribuito personalmente a rendere la propria evoluzione affettiva e sessuale uno degli elementi centrali del suo racconto pubblico, attraverso il libro "La scelta", numerose interviste e la partecipazione televisiva. Una scelta comunicativa che può alimentare la curiosità del pubblico e le domande dei giornalisti.