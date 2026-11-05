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Ucraina, Melania Trump a funzionari Kiev e Mosca: "Tregua a Oleshky? Cooperazione Putin-Zelensky precedente per la pace"

L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, alla Casa Bianca: "La First Lady ha salvato tante vite"

Melania Trump - (Afp)
Melania Trump - (Afp)
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05 novembre 2026 | 17.57
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 2 minuti

"Abbiamo scelto l'umanità invece della guerra". Lo ha dichiarato la first lady americana Melania Trump, che ha ospitato alla Casa Bianca funzionari ucraini e russi, lanciando un appello per un cessate il fuoco "più duraturo" in Ucraina dopo la tregua umanitaria temporanea che ha contribuito personalmente a negoziare il mese scorso nella città di Oleshky, occupata dalle forze russe. "Ora dobbiamo usare il coraggio che abbiamo dimostrato a Oleshky per trovare un terreno comune attraverso una preoccupazione condivisa per le sofferenze degli innocenti - ha affermato Melania - Insieme possiamo creare qualcosa di più duraturo di un cessate il fuoco temporaneo".

"È innegabile che le vite delle persone innocenti debbano avere la precedenza sulle divisioni della guerra", ha proseguito la first lady, auspicando che l'esperienza di Oleshky possa aprire la strada a una pace più ampia. "Ogni trasformazione significativa comincia con una piccola scintilla - ha sottolineato - Ciò che conta non è la modestia di questi inizi, ma la determinazione a trasformarli in qualcosa di straordinario".

La First Lady Usa ha aggiunto che "il cessate il fuoco di Oleshky non sarebbe stato possibile senza il presidente Putin e il presidente Zelensky. La loro cooperazione stabilisce un precedente significativo per far avanzare la pace in tutta la regione. Ho scritto personalmente lettere a Putin e Zelensky - ha spiegato - Il mio più profondo apprezzamento va a Yana Lantratova, Commissaria per i diritti umani della Federazione russa, il cui impegno porta speranza e dignità alle persone devastate dalla guerra".

L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, durante l'incontro alla Casa Bianca si è rivolto così alla First Lady: "Cara Melania, hai salvato tante vite. Come segno di riconoscenza, vorremmo farti un piccolo regalo", consegnandole un disegno realizzato, secondo quanto riferito, da Lydia, una bambina di 11 anni originaria della città e trasferitasi in Russia. Sul disegno compare la scritta "I love Melania", "Amo Melania".

"A nome del presidente Putin e del popolo della Federazione Russa, vorremmo ringraziare la first lady Melania Trump per il suo straordinario ruolo umanitario nella risoluzione della situazione a Oleshky e di questa emergenza umanitaria - ha dichiarato Dmitriev - Ha svolto un ruolo cruciale di leadership nel coordinamento dell'operazione umanitaria a Oleshky e nel ricongiungimento delle famiglie russe e ucraine".

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