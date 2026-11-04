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Ucraina, Zelensky: "Colloquio molto dettagliato con Witkoff e Kushner, prepariamo trilaterale"

"L'incontro su terrà tra meno di una settimana", ha scritto su X il presidente ucraino

Volodymyr Zelensky - (Afp)
Volodymyr Zelensky - (Afp)
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04 novembre 2026 | 21.21
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo appena avuto un colloquio molto dettagliato, durato un'ora e mezza, con Steve Witkoff e Jared Kushner. Stiamo preparando un incontro trilaterale a livello di delegazioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo anche di una riunione oggi a Bruxelles sulla ricostruzione e di un nuovo incontro domani sulle garanzie di sicurezza per Kiev. "I negoziati devono procedere a pieno ritmo per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. L'Ucraina è pronta a compiere i passi necessari. Le nostre proposte sono chiare e le abbiamo consegnate alla parte americana", ha aggiunto.

Tra i temi del colloquio anche la difesa aerea: "Abbiamo bisogno di missili intercettori per i sistemi Patriot per proteggere le vite dagli attacchi russi". Zelensky ha inoltre chiesto di proseguire il lavoro sui dossier bilaterali con Washington, in particolare sull'accordo sui droni, ringraziando gli Stati Uniti per il sostegno all'indipendenza ucraina e agli sforzi diplomatici: "La pace non ha alternative e le garanzie di sicurezza del dopoguerra devono essere davvero ferree".

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