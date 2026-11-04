Un'altra giornata tragica per gli infortuni sul lavoro: il bilancio è di quattro morti e un altro operaio ricoverato in gravi condizioni. Il titolare di una ditta edile, Bashkim Rushani, 61 anni, di origini albanesi e residente a Casarano, in provincia di Lecce, è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un cancello scorrevole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'infortunio mortale è avvenuto nella cittadina del Sud Salento. L'uomo stava lavorando "al rifacimento di alcuni pilastri", spiega il segretario generale della Cgil di Lecce, Tommaso Moscara. “Il mondo del lavoro salentino piange la nona vittima nel 2026”, aggiunge. "Esprimiamo vicinanza ai familiari, ai collaboratori ed agli amici di Bashkim e sgomento per l’ennesima morte che siamo costretti a registrare sul nostro territorio. Siamo di fronte ad un’emergenza quotidiana: negli ultimi giorni solo il caso ha evitato conseguenze fatali in altri gravi infortuni accaduti a Maglie, Porto Cesareo e Galatone”.

Muore operaio alla Fincantieri di Marghera

Un operaio di 34 anni ha perso la vita stamane alla Fincantieri di Marghera (Venezia) mentre era al lavoro all'interno di una nave in costruzione. L’uomo sarebbe stato colto da un malore provocato da una sostanza che lo avrebbe intossicato. Colto dallo stesso malessere e aiutato immediatamente dal Suem 118 anche un soccorritore della Fincantieri che era corso in suo aiuto. Sul posto, oltre al Suem 118, anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco e gli ispettori Spisal dell’azienda sanitaria veneziana per accertare cause e modalità del decesso. A scopo precauzionale, l’area è stata sgomberata. I rilievi ambientali sulla qualità dell’aria sono in corso.

Precipita da una scala e muore, tragedia sul lavoro a San Leucio del Sannio

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. A perdere la vita un giovane operaio extracomunitario che sarebbe precipitato da una scala all'interno di un'azienda che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. In azienda sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Operaio muore travolto da auto mentre lavora in tombino in provincia Piacenza

Un altro operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a San Nicolò in provincia di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione l'uomo, che aveva 54 anni, stava svolgendo dei lavori in un tombino quando è stato travolto da un'auto.

Operaio schiacciato da gru nel Novarese, ricoverato in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro oggi anche a Trecate, nel Novarese. Nel primo pomeriggio un uomo di 57 anni è rimasto schiacciato dal braccio metallico di una gru che, per cause ancora in corso di accertamento, gli è caduto addosso mentre si trovava all'interno di un cantiere. L'uomo ha riportato traumi gravi giudicati molto gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo averlo rianimato lo hanno trasportato in ospedale. Con loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri per compiere i rilievi necessari a stabilire con chiarezza l’esatta dinamica dell’accaduto.