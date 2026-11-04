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Muore operaio alla Fincantieri di Marghera, forse intossicato da sostanza chimica

La vittima, 34 anni, era al lavoro all'interno di una nave in costruzione. Malessere anche per un soccorritore

L'area Fincantieri a Marghera - (Fotogramma/Ipa)
L'area Fincantieri a Marghera - (Fotogramma/Ipa)
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04 novembre 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio di 34 anni ha perso la vita stamane alla Fincantieri di Marghera (Venezia) mentre era al lavoro all'interno di una nave in costruzione. L’uomo sarebbe stato colto da un malore provocato da una sostanza che lo avrebbe intossicato. Colto dallo stesso malessere e aiutato immediatamente dal Suem 118 anche un soccorritore della Fincantieri che era corso in suo aiuto. Sul posto, oltre al Suem 118, anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco e gli ispettori Spisal dell’azienda sanitaria veneziana per accertare cause e modalità del decesso. A scopo precauzionale, l’area è stata sgomberata. I rilievi ambientali sulla qualità dell’aria sono in corso.

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