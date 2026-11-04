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Giallo di Pietracatella, convocato in questura l'autore del libro sul delitto

A colloquio con gli investigatori il giornalista autore de 'Il delitto di Pietracatella'. Si ignorano i motivi della convocazione

Antonella Di Ielsi
Antonella Di Ielsi
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04 novembre 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi in questura, a Campobasso, è stato il turno di Agostino Rocco, giornalista molisano di Isernia, autore dell’instant book 'Il delitto di Pietracatella'. Si ignorano i motivi della convocazione, ma sicuramente gli inquirenti avranno fatto domande, all’autore del libro, su fatti, ipotesi e scenari raccontati nel testo del suo instant book, messo in vendita da pochi giorni. Rocco, prima di entrare, ha parlato con i giornalisti, sottolineando di non aver indicato colpevoli nel suo libro, ma di essersi limitato a raccontare ogni aspetto delle indagini in corso.

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