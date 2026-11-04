"Un'onda blu", "uno tsunami", "un'ondata democratica" travolge Trump dopo le elezioni di midterm negli Usa, che hanno visto affondare i repubblicani e, con loro, il presidente americano. E' così che la notizia della disfatta del tycoon, con la presa del Congresso da parte dei dem, viene letta dai quotidiani esteri: dal Financial Times a El Mundo, passando per Bild e Le Monde, ecco i titoli dei principali quotidiani stranieri.

"I democratici conquistano il controllo del Congresso: gli elettori puniscono Trump", titola in Gran Bretagna The Guardian, che rileva come i dem vincano "seggi al Senato in Michigan, Texas, Iowa, Kansas, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Ohio" mentre "gli elettori respingono l'agenda di Trump con un'ondata blu". A fare eco, il Financial Times. "Gli americani infliggono una dura sconfitta a Donald Trump mentre l'ondata blu travolge il Paese", l'apertura del quotidiano che sottolinea come "i Democratici conquistano il Congresso, mentre i Repubblicani subiscono una sconfitta nelle elezioni di metà mandato, dal Texas alla Georgia". Per The Times "l'America respinge Trump con uno tsunami blu" ma "il presidente insiste sul fatto che accetterà i risultati delle elezioni di metà mandato, nonostante i Democratici abbiano riconquistato la Camera e il Senato".

In Spagna parla di 'Onda blu' El Mundo, che titola: "I Democratici vincono le elezioni di metà mandato e riconquistano il pieno controllo del Congresso, conquistando il Texas e il Kansas". Per il quotidiano, "la Casa Bianca si dissocia dalla questione, affermando che 'il presidente Trump ha promosso molti candidati meglio di quanto abbiano fatto loro stessi' e sostiene di 'non essere stato candidato'". E ancora El Pais: "Sconvolgimenti politici negli Stati Uniti: i Democratici conquistano il pieno controllo del Congresso, un duro colpo per Trump". Come riporta il giornale spagnolo, "il Partito Democratico prende il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti dopo aver vinto in roccaforti repubblicane come Texas, Kansas, Iowa e Carolina del Sud. Il democratico Abdul El-Sayed vince le elezioni per il Senato in Michigan e diventa il primo musulmano nella camera alta.Trump ammette la sconfitta e dichiara che accetterà i risultati".

In Germania, Bild titola su Trump che "reagisce al doppio colpo", riportando le parole del tycoon intervistato da Politico. "Non voglio semplicemente porre il veto su tutto", il virgolettato del presidente americano. Secondo il quotidiano tedesco, sono "toni insolitamente concilianti per il Presidente degli Stati Uniti. Sorprendentemente - si legge -, Trump ora vuole collaborare con i Democratici". Quindi il titolo di Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Trump aveva previsto un'ondata blu. È arrivato uno tsunami". Per FAZ, "l'America ha vissuto ancora una volta un'elezione cruciale. Questa volta, gli elettori hanno dato una risposta nuova, seppur molto variegata" mentre "Trump è responsabile della disfatta del suo partito".

Passando alla Francia, è "Onda democratica al Congresso" il titolo di Le Monde, che spiega: "Donald Trump subisce una sconfitta storica, dal Texas al Michigan. La schiacciante sconfitta dei Repubblicani è principalmente legata" alla linea del presidente americano e della sua amministrazione sulla "guerra in Iran contro Israele e alla corruzione istituzionalizzata. Non è riuscito ad affrontare le preoccupazioni degli elettori, che sono soprattutto preoccupati per il costo della vita", l'analisi del quotidiano francese.

Per Le Figaro è "Ondata blu al Congresso: Donald Trump subisce una sonora sconfitta due anni prima di lasciare la Casa Bianca", Come nota la testata, "i Democratici hanno ottenuto una vittoria schiacciante, conquistando la maggioranza in entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti. Questo cambiamento, inimmaginabile solo un anno fa, apre una nuova era di incertezza per Donald Trump, a due anni dalla fine del suo mandato alla Casa Bianca".