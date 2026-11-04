"Abbiamo appena riconquistato il Texas". Così James Talarico, 37 anni, davanti ai sostenitori ad Austin, in uno stato come il Texas dove sono oltre 30 anni che i democratici non vincono a livello nazionale. "I veri uomini sono al servizio degli altri, gli uomini deboli di se stessi", diceva replicando agli attacchi sulla sua 'scarsa mascolinità' da parte del suo avversario repubblicano Ken Paxton, citando l'esempio di Mark Talarico - l'italoamericano che sposò la madre Tamara, mamma single di due bambini che aveva lasciato un compagno alcolista e violento - che poi adottò il candidato dem al Senato e la sorella dando loro il cognome di origine italiana.

L'esempio del padre Mark

"Ogni sabato mattina Mark Talarico tagliava l'erba del prato e poi senza che nessuno lo chiedesse andava nel giardino accanto e tagliava quello della vicina, che era anziana e vedova, mio padre non ha mai parlato di questo, lo faceva e basta, perché è quello che un uomo fa", raccontava il 37enne ex seminarista presbiteriano, ex insegnante di scuola media, nei mesi scorsi, affermando che il padre gli ha dato l'esempio di cosa sia un vero uomo "che mantiene i suoi impegni con la famiglia e i suoi vicini, che fa la cosa giusta, anche quando nessuno lo vede".

Famiglia, amore per i propri vicini e poi, ovviamente, fede: le parole d'ordine, da texano di ottava generazione, della campagna di Talarico sono spiazzanti per la retorica di Paxton e Donald Trump, che lo descrivono come un democratico estremista sotto mentite spoglie.

"In queste elezioni non c'entra il partito democratico o il partito repubblicano, è una cosa più grande, queste elezioni devono puntare alla visione di quello che il nostro stato può essere", ha detto in uno dei suoi ultimi comizi il democratico ribadendo il messaggio bipartisan, quello che in America si chiama della 'big tent', con cui ha promesso che dal Senato di Washington guiderà "la lotta contro i finanziatori mega miliardari e i politici burattini che hanno preso il controllo del Texas", come recita il programma.

Un messaggio che ha non solo galvanizzato e riunito le varie anime del partito democratico, ma ha attirato repubblicani, delusi da Trump e in generale dai repubblicani per la questione del carovita, del prezzo della benzina e, elemento molto rilevante in Texas, la costruzione dei data center per l'intelligenza artificiale.

Chi era il suo avversario

L'avversario era una delle figure politiche più controverse del Texas, l'attuale procuratore generale Paxton. Nonostante i tanti scandali in cui è stato coinvolto, che negli anni scorsi spinse gli stessi repubblicani texani a metterlo sotto impeachment, Paxton ha vinto le primarie perché sostenuto vigorosamente da Trump che ha voluto così togliere il seggio a John Cornyn, senatore al quarto mandato che il tycoon ha voluto punire perché 'sleale'. Non ha aiutato la candidatura di Paxton il fatto che la moglie Angela, anche lei esponente repubblicana texana, abbia chiesto il divorzio nell'estate del 2025 accusandolo, con tanto di citazioni biblica, di adulterio. Salvo poi chiedere alle elettrici texane di tapparsi il naso e votare per tutti i candidati repubblicani a novembre "a prescindere dalle loro debolezze'.

Dubbi, reticenze e vere e proprie prese di distanze nei confronti di Paxton sono arrivate poi dal vecchio establishment repubblicano texano, di cui Cornyn fa parte, che ha un punto di riferimento al clan dei Bush, anche se quella che era un tempo la dinastia politica repubblicana sta perdendo progressivamente influenza nel Gop controllato dal mai amato Trump. Secondo quanto rivelato a settembre dal Nyt, George W. Bush ha escluso Paxton da una raccolta di fondi organizzata per candidati Gop al Senato.

Invece hanno preso posizioni pubbliche contro Paxton il suo ex stratega Karl Rove, e per decenni il deus ex machina della politica repubblicana texana, e ora il fratello minore dell'ex presidente, Neil, ha annunciato di aver votato in anticipo per Talarico perché "profondamente preoccupato" per la condotta di Paxton e invece "enormemente impressionati" dai principi pragmatici del democratico.