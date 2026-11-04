Gli elettori del Michigan hanno eletto Abdul El-Sayed al Senato degli Stati Uniti, rendendolo il primo musulmano eletto in quella Camera dopo una campagna elettorale in cui ha difeso i pazienti transgender, ha contestato gli attacchi repubblicani alla loro assistenza sanitaria e ha superato una defezione dell’ultimo minuto da parte del suo ex rivale alle primarie democratiche.

"Michigan, ce l'abbiamo fatta!", ha affermato davanti ai sostenitori a Detroit. "Sono davvero orgoglioso, onorato di essere qui come senatore eletto per il grande stato del Michigan", ha detto ancora El-Sayed.

Mentre ancora si attendono i risultati, El-Sayed ha riconosciuto alla folla di aver "scommesso sul candidato più improbabile" e ha ringraziato i sostenitori. "Non vedo l'ora di mettermi al lavoro" per il Michigan, ha detto, attaccando l'avversario, il repubblicano Mike Rogers, per i contenuti della campagna elettorale. "Sappiamo tutti che il mio nome e la mia fede non sono il motivo per cui non potete permettervi la benzina, non sono il motivo per cui non potete permettervi di fare la spesa o una visita medica", ha incalzato.

"Violento jihadista" e "malvagio": gli attacchi frontali di Trump

Molteplici gli attacchi di Donald Trump e dei repubblicani nei confronti del 41enne medico musulmano di origine egiziana. Trump lo ha definito più volte "jihadista", mentre altri esponenti del partito hanno rilanciato le accuse di legami con organizzazioni estremiste. Mike Rogers gli ha contestato donazioni da parte di persone legate al Council on American-Islamic Relations (Cair) e presunti collegamenti familiari con i Fratelli Musulmani. El-Sayed ha negato ogni legame con quest'ultima.

"Non vedo l'ora di andare in Michigan, potrò parlare di un uomo che è dei Fratelli Musulmani, che è un jihadista che non può entrare nel nostro Senato", aveva detto Trump nei giorniscorsi. "E' un falso, tutto di lui è falso, è un bugiardo, dice di essere un moderato, ma non è un moderato, è un jihadista, un malvagio, violento jihadista e non deve avere posto nel nostro governo", ha continuato a ripetere il presidente Usa.