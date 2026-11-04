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Midterm Usa, onda blu contro Trump: le reazioni da Barack Obama a Elon Musk

L'ex presidente Usa: "Messaggio chiaro, rimbocchiamoci le maniche". Il patron Tesla ironizza: "Stavolta i miei laser non hanno interferito"

Barack Obama - Fotogramma
Barack Obama - Fotogramma
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04 novembre 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la batosta per Trump alle elezioni di midterm 2026, con un'onda blu che ha sommerso il tycoon e il Gop, "gli americani hanno mandato un messaggio chiaro: vogliono una politica che unisca le persone anziché dividerle e leader che offrano soluzioni concrete alle sfide". Così Barack Obama in un post su X in cui afferma che "questi risultati sono stati possibili solo perché candidati straordinari si sono fatti avanti in ogni regione del Paese".

"Con background diversi, rappresentando un ampio ventaglio di orientamenti politici, uniti da valori condivisi, dalla convinzione nel servizio pubblico e dall'impegno a mettere al primo posto le persone dei loro distretti e stati", prosegue, con la "gratitudine" che va alle "migliaia" di persone, tra "funzionari elettorali e volontari di entrambi i partiti, che hanno contribuito a garantire lo svolgimento regolare delle elezioni e hanno svolto una delle funzioni più cruciali della nostra democrazia".

"Sebbene questa Amministrazione abbia ancora due anni in carica, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti ovunque sia in nostro potere, impedire ulteriori danni e gettare le basi per il futuro", conclude l'ex presidente degli Stati Uniti.

Musk ironizza: "Stavolta i miei laser non hanno interferito"

"Sembra che i miei laser spaziali per interferire con le elezioni non abbiano funzionato stavolta", ha scritto invece su X il fondatore di Tesla, Elon Musk, ironico nel commentare le elezioni di midterm americane.

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