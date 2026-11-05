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La Russa ad AdnTalks: "Coerenza arma vincente di Meloni, se il partito vorrà mi candido. Trump? Guai a fare i tifosi"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite in diretta del format sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo il direttore Davide Desario

Ignazio La Russa - Foto Adnkronos
Ignazio La Russa - Foto Adnkronos
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05 novembre 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Trump? Guai a fare i tifosi, Italia sempre amica". E’ quanto ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi 5 novembre, ospite in diretta di 'AdnTalks', il format sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo il direttore Davide Desario.

"La coerenza arma vincente Meloni, fa quello che aveva promesso" dice il presidente del Senato. "Pronto a candidarmi se il partito lo vorrà" aggiunge. Sul futuro presidente della Repubblica dice "basta alla prosopopea di chi pretende sia solo di sinistra", sostenendo che "non adesso, ma in futuro nessuno sarà meglio di Meloni capo di Stato".

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