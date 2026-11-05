Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite in diretta del format sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo il direttore Davide Desario

"Trump? Guai a fare i tifosi, Italia sempre amica". E’ quanto ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi 5 novembre, ospite in diretta di 'AdnTalks', il format sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo il direttore Davide Desario.

"La coerenza arma vincente Meloni, fa quello che aveva promesso" dice il presidente del Senato. "Pronto a candidarmi se il partito lo vorrà" aggiunge. Sul futuro presidente della Repubblica dice "basta alla prosopopea di chi pretende sia solo di sinistra", sostenendo che "non adesso, ma in futuro nessuno sarà meglio di Meloni capo di Stato".