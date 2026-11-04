L'intervista condotta da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani - ex sacerdote della Diocesi di Milano e attuale concorrente dello show di Rai1 ‘Ballando con le Stelle’ - durante la trasmissione pomeridiana ‘BellaMa’’ su Rai2, non è passata inosservata.

Se da un lato ha premiato la rete in termini di ascolti, una curva in costante crescita che ha toccato il 7,5% di share nella seconda parte del programma proprio durante l’ospitata e registrando un dato importante per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai, dall'altro ha sollevato un acceso dibattito sui social network e non solo. Ravagnani era in studio insieme alla sua insegnante di ballo dello show di Milly Carlucci. La parte della trasmissione che lo ha riguardato si è aperta con una copertina dedicata ai preti star del web. E proprio da lì è partito Diaco agganciandosi al recente libro autobiografico di Ravagnani in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare l'abito talare. Il dialogo è poi proseguito e il conduttore ha scelto di porre domande molto dirette sulla sfera sentimentale dell'ospite, chiedendogli apertamente del suo orientamento sessuale e se avesse iniziato a vivere la propria sessualità dopo la fine del sacerdozio.

Dopo aver risposto di essere attratto dalle donne, Ravagnani ha fatto presente al “padrone di casa” il proprio imbarazzo: "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha dichiarato. Dal canto suo, Pierluigi Diaco ha rivendicato la legittimità della sua linea di conduzione, sostenendo che la scelta di esporsi pubblicamente — sia attraverso la pubblicazione di un'autobiografia sia partecipando a un programma televisivo di punta che fa leva sulle emozioni dei concorrenti — richieda un "patto di sincerità" con il pubblico. "Non pensi che dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?", ha incalzato il presentatore. In poche ore l'intervista ha rapidamente acceso i social network, portando il nome di Diaco tra le tendenze di X. Molti utenti hanno giudicato inopportuno e troppo invasivo l'approccio adottato durante l'intervista. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, i toni del confronto non sarebbero stati graditi nemmeno dallo staff di ‘Ballando con le Stelle’. Al momento, in attesa di eventuali sviluppi o chiarimenti, Pierluigi Diaco ha scelto la via del silenzio, non rilasciando dichiarazioni. E a quanto risulta all’Adnkronos non intende tornare sull’argomento nella puntata di oggi.

Dalla parrocchia a Ballando con le Stelle: l'ex sacerdote e influencer Alberto Ravagnani si racconta a #BellaMa con #PierluigiDiaco. Riguarda la puntata su #RaiPlay. Siamo in onda ogni giorno ore 15:30 su #Rai2! https://t.co/jVGpAL06ft — Rai2 (@RaiDue) November 3, 2026

Esponenti del M5S: "Spettacolo di basso livello"

Sulla vicenda sono invece intervenuti gli esponenti del M5S in Commissione di Vigilanza Rai: "Ma com'è possibile che sul servizio pubblico possa andare in onda una aggressione verbale in piena regola come quella ad opera di Pierluigi Diaco, uno dei volti di TeleMeloni? Ma come è possibile che nessuno ai piani alti della Rai sente il dovere di prendere le distanze da uno spettacolo di così basso livello, con un ospite scientemente annichilito con domande pruriginose e scomposte, che sono sfociate in una cafonaggine francamente indecorosa? Dopo quanto accaduto il minimo che ci si possa aspettare sono le scuse pubbliche da parte di Diaco e di chi ha la responsabilità sul suo programma. Arriveranno?".