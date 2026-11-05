"I familiari possono trovare un piccolo conforto rispetto al dramma che hanno subito: un dramma moltiplicato, una figlia unica e la nipote che non hanno mai conosciuto e che si poteva salvare". Così l'avvocato Mario Angelelli, legale di parte civile, dopo la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni per Francis Kaufmann per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, trovate senza vita il 7 giugno dello scorso anno a Villa Pamphili. "La piccola si poteva salvare, e questo affligge ulteriormente. Una sentenza di condanna serve sicuramente ad alleviare lo stato d'animo", ha sottolineato il penalista.