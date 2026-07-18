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Lancia tanica di benzina su poliziotto e tenta di dargli fuoco, arrestato

Un normale controllo stradale si trasforma in un incubo per due agenti della polizia stradale di Oristano. L'uomo mostrava segni di ebbrezza ed era senza patente, anche un passeggero a bordo

Polizia stradale - Fotogramma Ipa
Polizia stradale - Fotogramma Ipa
18 luglio 2026 | 11.04
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Un normale controllo stradale si trasforma in un incubo per due agenti della polizia stradale di Oristano impegnati in un servizio per il contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. I poliziotti hanno fermato un'auto nel centro di Cabras (Or) e hanno notato che l'autista mostrava chiari sintomi di ebbrezza alcolica. L’uomo, che tra l'altro era alla guida senza patente e con un passeggero a bordo, non solo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, ma ha anche manifestato insofferenza, chiedendo con insistenza di evitare di procedere con le sanzioni. Anche il passeggero disturbava l’attività di controllo degli agenti, col chiaro intento di farli desistere dal redigere il verbale.

Durante la redazione degli atti, improvvisamente il conducente fermato ha preso una tanica di liquido infiammabile dalla sua auto e ha lanciato parte del contenuto su un agente e sulla macchina della stradale. Il poliziotto, resosi conto che gli era stata versata addosso della benzina, ha fatto prontamente un balzo all’indietro, allontanandosi dalla macchina di servizio. Nel frattempo il fermato è riuscito a dare fuoco alla tanica con un accendino e a lanciarla verso l'auto della polizia, causando una fiammata improvvisa. L'agente però, con grande prontezza di riflessi, ha afferrato tanica e l’ha lanciata lontano dalla macchina, scongiurando il peggio.

Sul posto è successivamente intervenuto anche un equipaggio dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto di servizio. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Il tribunale di Oristano ha convalidato l’arresto, condannando l'uomo e sottoponendolo all’obbligo di firma.

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guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche resistenza a pubblico ufficiale tentato incendio
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