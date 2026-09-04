Il generale Roberto Vannacci è arrivato al Forum Thea di Cernobbio dove è stato invitato per un confronto con l'ex premier Mario Monti. Intercettato dall'Adnkronos, alla domanda se fosse preoccupato per l'indagine della procura militare ha risposto: "Cosa c'entra con Cernobbio? Potremmo parlare di un menù gastronomico. Preoccupato? Assolutamente no, mi vede preoccupato? Non so cosa aspettarmi da questo Forum, vediamo, è la mia prima partecipazione. Parlerò di Europa, integrazione, sovranismo, i temi che mi sono stati assegnati e che sono in programma".