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Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video

04 settembre 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
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Il generale Roberto Vannacci è arrivato al Forum Thea di Cernobbio dove è stato invitato per un confronto con l'ex premier Mario Monti. Intercettato dall'Adnkronos, alla domanda se fosse preoccupato per l'indagine della procura militare ha risposto: "Cosa c'entra con Cernobbio? Potremmo parlare di un menù gastronomico. Preoccupato? Assolutamente no, mi vede preoccupato? Non so cosa aspettarmi da questo Forum, vediamo, è la mia prima partecipazione. Parlerò di Europa, integrazione, sovranismo, i temi che mi sono stati assegnati e che sono in programma".

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