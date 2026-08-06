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Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video

06 agosto 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
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"Questa è una delle canzoni che io ho sempre cantato da quando ero bambino. C'erano i miei fratelli che avevano l'Lp 'Via Paolo Fabbri 43 'di Guccini". Roberto Vannacci sceglie un modo inedito per ricordare Francesco Guccini, il cantautore scomparso oggi a 86 anni: per l'Adnkronos si lancia in una prova canora accennando un pezzo de "L'avvelenata". "E' una bellissima canzone", commenta poi il leader di Futuro Nazionale, commentando la strofa intepretata: "Potrebbe essere adatta alla mia realtà, e al posto di 'Non comprate i miei dischi' ci si potrebbe mettere 'Non comprate i miei libri'".

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Vannacci Guccini Vannacci canta Guccini L'avvelenata cantautore leader FN
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