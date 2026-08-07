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Etna in eruzione, sospesi fino alle 21 i voli in arrivo all'aeroporto di Catania

Lo scalo siciliano ha fatto sapere che fino alle 21 di venerdì 7 agosto "è stata disposta la chiusura del settore C1 e la conseguente sospensione dei voli in arrivo"

Etna in eruzione - (Ingv)
Etna in eruzione - (Ingv)
07 agosto 2026 | 10.11
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Ancora disagi all'aeroporto di Catania. "In seguito alle attività vulcaniche, è stata disposta la chiusura del settore C1 e la conseguente sospensione dei voli in arrivo fino alle 21 (ora locale). Le partenze sono regolarmente consentite. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto". E' questo l'ultimo aggiornamento reso noto dallo scalo siciliano sul proprio sito internet.

A causa dell'attività vulcanica dell'Etna e delle condizioni del vento, già da questa mattina erano state disposte alcune limitazioni temporanee alle operazioni di volo. Lo scalo ha infatti comunicato che oggi, venerdì 7 agosto, "fino alle ore 12:00 gli arrivi dei voli IFR sono temporaneamente sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite. Per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari".

Pertanto, si legge ancora nella nota, "i passeggeri dei voli interessati sono invitati a recarsi alla stazione di Palermo Aeroporto, dove troveranno il treno straordinario senza fermate intermedie diretto a Palermo Centrale. A Palermo Centrale è previsto un treno straordinario in partenza alle 9:15, con percorso via Messina e destinazione Catania, con 500 posti disponibili. Invitiamo a verificare sul sito di Trenitalia i vari aggiornamenti sui collegamenti ferroviari straordinari. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".

Intorno alle 11:30 era stato reso che "in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di atterraggio dei voli. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto". Poi, una nuova sospensione.

La notizia arriva in una delle giornate da bollino nero anche per il traffico aereo, dal momento che sono molti i vacanzieri in viaggio da e verso la Sicilia. Da ieri sera è in corso una nuova fase parossistica sull'Etna, con fontana di lava presente al cratere Voragine e una nube eruttiva che si disperde in direzione Sud-Est.

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etna aeroporto di catania aeroporto bellini trenitalia
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