Il partito di estrema destra AfD ha vinto le elezioni nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ottenendo la sua seconda vittoria statale in sole due settimane. Batosta per il partito conservatore del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha subito il peggior risultato di sempre nei suoi 81 anni di storia, secondo i risultati preliminari.

I cristiano-democratici (Cdu) di Merz sono usciti dal parlamento nello stato nord-orientale con appena il 4,9% dei voti, in calo rispetto al 13,3% delle ultime elezioni del 2021 e appena al di sotto della soglia del 5% necessaria per ottenere seggi. L'AfD ha ottenuto circa il 38,2% dei voti, davanti ai socialdemocratici di centrosinistra (Spd) con il 35,5%, secondo la commissione elettorale.

Anche l'Alleanza populista Sahra Wagenknecht (Bsw) non è entrata in parlamento, con il 4,8%, mentre i Verdi hanno ottenuto il 5,7% dei voti. La Sinistra - che ha anche sconfitto la Cdu nelle elezioni statali a Berlino - era in vantaggio 6,5%.

Scenario da incubo per Merz

Il risultato è uno scenario da incubo per Merz, il cui futuro politico è stato oggetto di intense speculazioni, dato che i suoi indici di gradimento sono crollati negli ultimi mesi.

Come ricorda l'agenzia Dpa, la Cdu, a lungo il partito più grande della Germania del dopoguerra, non aveva mai mancato di raggiungere la soglia del 5% in nessuna elezione statale, europea o federale. Il precedente minimo storico del 9% era stato registrato a Brema nel 1951.

Merz ha ammesso che il risultato è stato un "disastro", ma ha insistito sul fatto che avrebbe portato avanti l'impopolare pacchetto di riforme economiche e sociali del suo governo, segnalando di non avere intenzione di dimettersi e promettendo "di preparare il nostro Paese per il futuro".

"Ciò che deve essere fatto ora richiede coraggio, fermezza e pazienza. Metterò in campo queste qualità, come presidente della Cdu e, soprattutto, come cancelliere del nostro Paese". Leif-Erik Holm, il candidato dell'AfD alla carica di presidente del Land, ha parlato di una "serata meravigliosa, affermando che il suo partito si offre di avviare colloqui con tutte le altre fazioni.

A Berlino vince la sinistra

A Berlino, la sinistra si avvia a superare il 25% mentre la Cdu raccoglie quasi il 20% dei voti, AfD al 16,3%, i Verdi al 14,4%, la Spd al 12,1%, Bsw attorno al 5%. Die Linke ha praticamente raddoppiato i suoi voti rispetto al 2023, facendo registrare un aumento dei consensi del 12,3% nella capitale. La Cdu ha perso circa dei voti. L'Afd guadagnerebbe quasi il 7%, la Spd perderebbe il 6% abbondante.