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Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo

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20 settembre 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
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L'inverno 2026-2027 potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo, anche nel Mediterraneo.

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