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Ucraina, maxi attacco contro la Russia: colpita raffineria. Sindaco Mosca: "Vogliono sabotare elezioni"

Due morti nella capitale russa: il sindaco parla di 1.600 droni abbattuti da ieri. Allarme aereo a Kiev e in diverse regioni, 5 feriti in attacco russo a centro commerciale a Dnipro

Attacco con droni su Mosca - (Foto di repertorio Afp)
Attacco con droni su Mosca - (Foto di repertorio Afp)
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20 settembre 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
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Notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Due persone sono morte in seguito a un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, ha reso noto il governatore Andrei Vorobyov, aggiungendo che "durante la notte, la regione di Mosca è stata oggetto di un massiccio attacco di droni. Dalle 3 alle 5 del mattino, le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto e neutralizzato 249 droni in 17 distretti. L'attacco continua", ha scritto su Telegram.

Le autorità aeronautiche russe hanno temporaneamente limitato le operazioni negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky, vicino a Mosca, durante la notte, citando problemi di sicurezza aerea.

Un attacco ha danneggiato un impianto della raffineria di petrolio della città,ha riferito il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, aggiungendo che non ci sono stati feriti e che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. Su Telegram il primo cittadino della capitale russa parla di 1.600 droni abbattuti da ieri, di cui "450 mentre si avvicinavano a Mosca. Ciononostante, alcuni droni hanno raggiunto il territorio della raffineria MN, e uno ha colpito un edificio residenziale. Non ci sono state vittime. Questo attacco senza precedenti è stato chiaramente pianificato con l’obiettivo di sabotare le elezioni. Il nemico non ci è riuscito", conclude.

Nella notte nel frattempo è stato anche dichiarato un allarme aereo a Kiev e in diverse regioni a causa della minaccia di colpi con armi balistiche, ha riportato Ukrinform, citando l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine e la mappa degli allarmi aerei. "Minaccia di armi balistiche provenienti da est", hanno avvertito le forze armate ucraine. Nell'area metropolitana di Kiev è stato dichiarato il livello di pericolo rosso. " A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa di una minaccia missilistica", hanno annunciato le autorità cittadine, esortando i residenti a recarsi nei rifugi più vicini.

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo a un centro commerciale di Dnipro, ha dichiarato Oleksandr Ganzha, capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. Secondo i media locali e i video diffusi dal luogo dell'attacco, si tratta del centro commerciale 'New Continent' dove, a causa dell'attacco, è scoppiato un incendio.

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