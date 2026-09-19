Il sistema di voto elettronico in Russia, in uso per il secondo dei tre giorni di elezioni in corso, è stato colpito da "potenti" cyberattacchi nel corso della notte. A denunciarlo è Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale russa, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell'attacco o su chi fosse il responsabile. "Per tutta la notte, il sistema di Mosca è stato sottoposto a un attacco molto potente e continuo", ha dichiarato Pamfilova stando all'agenzia di stampa statale russa Ria: l'attacco è ancora in corso e sta "avvenendo praticamente senza sosta", ha aggiunto.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di aver tentato di "ostacolare" il voto, un'accusa a cui Kiev, che ha definito le elezioni russe una farsa, non ha risposto. Solo i partiti che sostengono Putin e la campagna militare del Cremlino sono stati registrati per candidarsi. Il voto si sta svolgendo anche nelle aree dell'Ucraina orientale sotto occupazione russa. Le elezioni, che decideranno tutti i 450 seggi della Duma di Stato, la camera bassa russa, dovrebbero proseguire fino alle 19.00 di domenica, ora italiana.