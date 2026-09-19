La presidente della Commissione elettorale centrale russa: "Attacco senza sosta". Ieri Putin ha accusato l'Ucraina di aver tentato di "ostacolare" il voto
Il sistema di voto elettronico in Russia, in uso per il secondo dei tre giorni di elezioni in corso, è stato colpito da "potenti" cyberattacchi nel corso della notte. A denunciarlo è Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale russa, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell'attacco o su chi fosse il responsabile. "Per tutta la notte, il sistema di Mosca è stato sottoposto a un attacco molto potente e continuo", ha dichiarato Pamfilova stando all'agenzia di stampa statale russa Ria: l'attacco è ancora in corso e sta "avvenendo praticamente senza sosta", ha aggiunto.
Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di aver tentato di "ostacolare" il voto, un'accusa a cui Kiev, che ha definito le elezioni russe una farsa, non ha risposto. Solo i partiti che sostengono Putin e la campagna militare del Cremlino sono stati registrati per candidarsi. Il voto si sta svolgendo anche nelle aree dell'Ucraina orientale sotto occupazione russa. Le elezioni, che decideranno tutti i 450 seggi della Duma di Stato, la camera bassa russa, dovrebbero proseguire fino alle 19.00 di domenica, ora italiana.