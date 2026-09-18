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Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video

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18 settembre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
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"Siamo tutti scossi dall'aggressione a una professoressa da parte di uno studente di 13 anni. È un fatto drammatico, gravissimo. Ci stringiamo a tutta la comunità scolastica che è profondamente turbata da quello che è accaduto e credo che questo imponga a tutte le istituzioni una riflessione per capire come sostenere la scuola e, in questo caso, anche capire come riuscire a intercettare precocemente i segnali di disagio e di problemi per prevenire altri episodi drammatici come questi". Lo ha detto Elly Schlein a margine dell'assemblea dell'Udu.

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