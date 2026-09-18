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Yemen, nave Marina militare accompagna mercantile italiano nello stretto di Bab El-Mandeb

L’Attività è stata svolta nell’ambito dell’operazione Aspides

La fregata Carlo Bergamini impegnata nell’operazione europea Aspides - (Marina militare)
La fregata Carlo Bergamini impegnata nell’operazione europea Aspides - (Marina militare)
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18 settembre 2026 | 16.28
Sara Di Sciullo
LETTURA: 2 minuti

La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell’operazione europea Aspides, nelle ultime ore, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro, della compagnia di navigazione Ignazio Messina & C., durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. "Un segnale concreto, arrivato con ottimo tempismo, dell’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell’area - osserva la Marina Militare - L’attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell’operazione Aspides e rappresenta un contributo concreto alla libertà di navigazione e alla sicurezza del traffico mercantile in uno dei passaggi strategici per i collegamenti marittimi mondiali".

"In uno scenario caratterizzato da persistenti rischi per la navigazione commerciale, garantire la sicurezza del passaggio attraverso gli stretti significa proteggere la continuità delle rotte e dei traffici dai quali dipendono l’economia e la sicurezza del nostro Paese", conclude la Marina Militare che partecipa all’operazione Aspides sin dal suo avvio, assicurando una presenza continuativa nell’area e contribuendo alla protezione del naviglio mercantile e alla salvaguardia della libertà di navigazione.

La posizione Ue

"Gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita sono inaccettabili e sabotano l'economia globale", denuncia l'Alta rappresentante per gli affari europei Kaja Kallas, che, dopo un colloquio con il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan, fa sapere che, "data la situazione di sicurezza in peggioramento, l'Operazione Aspides dell'Ue ha elevato il livello di allerta delle sue navi mentre continua i suoi compiti di scorta". Con bin Farhan, prosegue Kallas su X, si è discusso "degli sforzi diplomatici per porre fine ai combattimenti in Yemen e ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il passaggio marittimo deve essere senza e privo di pedaggi". "L'Europa - assicura infine - sta aiutando a proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi Houthi".

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Yemen Bab El Mandeb Aspides Marina Militare yemen news yemen oggi yemen nave italiana fregata bergamini fregata italiana mar rosso marina militare mar rosso
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