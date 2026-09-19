I vecchi militanti della Lega rendono omaggio al fondatore Umberto Bossi, scomparso quest'anno. Nel giorno del suo 85esimo compleanno - su iniziativa del co-fondatore della Lega Giuseppe Leoni - il Senatur viene ricordato con la posa di una pianta di ulivo nel parco di via Leonardo da Vinci a pochi passi dal pratone di Pontida dove dal 1990 c'è l'appuntamento leghista per eccellenza che affonda le radici al 20 maggio del 1990. L'ulivo è stato donato da un militante, mentre la terra che viene gettata a copertura proveniente dalle terre lombarde e per innaffiarlo Roberto Calderoli, che poi canta il 'Va pensiero', usa l'ampolla del 1996, simbolo della prima Lega.