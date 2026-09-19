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Roma, corteo Spin Time: "Città è di chi la vive non di chi specula"

Alla manifestazione nazionale un fronte ampio di oltre 200 realtà e movimenti scesi in piazza

Il corteo Spin Time - (Foto Adnkronos)
Il corteo Spin Time - (Foto Adnkronos)
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19 settembre 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ partito da piazza della Repubblica a Roma il corteo che riunisce la comunità dello Spin Time sgomberata dal palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, occupato nel 2013, dopo il rogo divampato lo scorso luglio. Alla manifestazione nazionale c'è un fronte ampio di oltre 200 realtà e movimenti scesi in piazza, come spiegano gli organizzatori sui social, “perché il futuro del palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme e della sua comunità restano una questione aperta” e “perché questa storia non riguarda solo Roma. In gioco c'è una partita che va molto oltre il palazzo di Spin Time, ma parla del presente delle città e del futuro delle politiche abitative”.

Ad aprire il corteo, che si snoderà tra Castro Pretorio, San Lorenzo per arrivare a piazza Vittorio all’Esquilino, un camion con lo striscione “il Tempo di Spin Time è ora” e chiavi di cartone appese. A seguire un altro lungo striscione “la città è di chi la vive non di chi specula” sostenuto dai manifestanti. Tra i tanti cartelli “lo Spin Time non si tocca”, “Spin Time è casa” e “sarà una bella lotta”.

“L’iniziativa di costruire dal basso la legge sull’abitare può essere un’occasione per la politica di mettere al centro le persone e non i profitti. Basta con le speculazioni”, afferma uno degli organizzatori in piazza. “Non abbiamo rinunciato a quel palazzo, ce lo vogliamo riprendere. Spin Time non è finita”, dice un’altra organizzatrice.

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