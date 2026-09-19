circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Roma-Inter - Diretta

I giallorossi ospitano la squadra di Chivu all'Olimpico

Lautaro Martinez - IPA
Lautaro Martinez - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 17.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 19 settembre, si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe, con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Calcio d'inizio alle 18.

Dove vedere Roma-Inter? La gara sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

L'Inter tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 18, a San Siro contro il Parma. La squadra di Gasperini affronterà invece il Como al Sinigaglia domenica 11 ottobre alle 12:30

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Roma Roma Inter live diretta Roma Inter
Vedi anche
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza