circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, ferito dopo lite in strada: grave 25enne

I carabinieri, anche grazie ad alcuni testimoni presenti, hanno ricostruito la dinamica: l'aggressore si è allontanato subito dopo

Carabinieri
Carabinieri
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
20 settembre 2026 | 11.00
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo 25enne, di origini marocchine, è rimasto gravemente ferito dopo una lite in strada a Milano. Sul posto, in via Parea, sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie ad alcuni testimoni presenti, hanno ricostruito come tutto sia nato da una lite tra la vittima e un altro soggetto, probabilmente magrebino, che si è allontanato subito dopo l'aggressione. Il venticinquenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano news cronaca news milano lite strada ferito 25enne milano lite strada grave 25enne
Vedi anche
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza