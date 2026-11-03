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Elicottero caduto in Bosnia, oggi i funerali solenni: presenti Mattarella e Meloni

Le esequie alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

I funerali - (Adnkronos)
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03 novembre 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la premier Giorgia Meloni sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove si stanno per celebrare oggi martedì 3 novembre i funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia: Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.

Le salme delle 4 vittime sono rientrate in Italia ieri lunedì 2 novembre a bordo di un C130. Ad accogliere i feretri, con i familiari, il capo dello Stato, la presidente del Consiglio e i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto. Ad avvolgere le bare il Tricolore.

Dopo l'arrivo, Mattarella ha reso omaggio alle vittime una a una, chinando il capo in segno di deferenza. La camera ardente allestita al Celio è rimasta aperta al pubblico fino alle 20, nella cappella Salus infirmorum. Tra le corone quella del ministro della Difesa e quella del capo di stato maggiore dell'Esercito.

L'elicottero militare italiano è precipitato lo scorso 29 ottobre. A bordo del velivolo, un elicottero CH-47 italiano (la scheda), impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea, si trovavano complessivamente 15 persone.

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