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Giocatore muore dopo scontro con il portiere, dramma in Spagna

L'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel era ricoverato in terapia intensiva dopo il fallo subito dal portiere dell'Andorra in un match della seconda divisione spagnola

Lo scontro in campo
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03 novembre 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
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Jesus De Miguel è morto. L’attaccante del Tenerife era ricoverato in terapia intensiva dopo il fallo subito dal portiere dell'Andorra in un match della seconda divisione spagnola. De Miguel ha subito un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato travolto dall'uscita del portiere avversario, Jesus Owono.

De Miguel, colpito al torace, è crollato a terra privo di sensi. Owono, espulso, stava lasciando il campo quando si è reso conto della gravità della situazione: gli altri giocatori hanno sollecitato l'intervento dei soccorsi e De Miguel è stato trasportato all'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria. De Miguel è stato ricoverato in terapia intensiva.

Stamattina, il club aveva diffuso una breve nota: "La situazione medica di Jesus De Miguel è peggiorata dal punto di vista neurologico", si leggeva nel messaggio pubblicato sui social all’alba di oggi. La situazione è precipitata nelle ore successive: il Tenerife ha annunciato il decesso del giocatore, avvenuto alle 8 di oggi.

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