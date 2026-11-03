Jesus De Miguel è morto. L’attaccante del Tenerife era ricoverato in terapia intensiva dopo il fallo subito dal portiere dell'Andorra in un match della seconda divisione spagnola. De Miguel ha subito un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato travolto dall'uscita del portiere avversario, Jesus Owono.

The family of Jesús would like to thank everyone for their support and, from the bottom of their hearts, ask for their privacy to be respected at this terrible time. — CD Tenerife 🏴𠁧𠁢𠁳𠁣𠁴𠁿 (@CDTOfficialEN) November 3, 2026

De Miguel, colpito al torace, è crollato a terra privo di sensi. Owono, espulso, stava lasciando il campo quando si è reso conto della gravità della situazione: gli altri giocatori hanno sollecitato l'intervento dei soccorsi e De Miguel è stato trasportato all'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria. De Miguel è stato ricoverato in terapia intensiva.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Stamattina, il club aveva diffuso una breve nota: "La situazione medica di Jesus De Miguel è peggiorata dal punto di vista neurologico", si leggeva nel messaggio pubblicato sui social all’alba di oggi. La situazione è precipitata nelle ore successive: il Tenerife ha annunciato il decesso del giocatore, avvenuto alle 8 di oggi.