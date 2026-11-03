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Brescia, 21enne uccide la madre a coltellate poi si consegna ai carabinieri

L'omicidio nella casa di famiglia a Chiari, in provincia di Brescia. Il giovane è fuggito dal luogo del delitto per poi costituirsi ai carabinieri di Cremona

Rilievi dei carabinieri sul luogo del delitto
Rilievi dei carabinieri sul luogo del delitto
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03 novembre 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane di 21 anni nella notte ha ucciso la madre a coltellate nella casa di famiglia a Chiari, in provincia di Brescia. Il giovane è fuggito dal luogo del delitto, per poi costituirsi ai carabinieri di Cremona. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire le ragioni del gesto.

Il giovane che ha ucciso la mamma si chiama Eduart Xhani, è nato a San Bonifacio ed è di origini albanesi. La vittima si chiama Meleqe Lusha, 39enne nata in Albania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari che hanno trovato la salma della donna e i militari del Sis del Comando Provinciale di Brescia stanno procedendo ai rilievi del caso.

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