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Daniel Maldini negativo a sostanze stupefacenti, l'esito dopo l'incidente a Milano

Il risultato del test effettuato dopo l'incidente che ha visto coinvolto il calciatore del Cagliari lo scorso fine settimana

Daniel Maldini - fotogramma/ipa
Daniel Maldini - fotogramma/ipa
21 settembre 2026 | 11.13
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Daniel Maldini è risultato "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti, secondo il test effettuato all'ospedale Niguarda dopo l'incidente che ha visto coinvolto il calciatore del Cagliari lo scorso fine settimana a Milano.

Dagli accertamenti disposti dalla Polizia locale - gli è stata ritirata la patente perché è risultato positivo all'etilometro -, emerge dunque che gli esiti medici sull'attaccante, ora convocato in Nazionale, "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica.

L'incidente

L'attaccante del Cagliari è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste ferite 6 persone. Al calciatore è stata ritirata la patente dopo che ha fatto registrare alla prima prova un valore di 0,91 g/l e alla seconda di 0,89 g/l nei test effettuati sul posto dalla Polizia Locale.

Secondo la ricostruzione, un veicolo che percorreva via Caracciolo in direzione di via Mac Mahon si è scontrato con l'auto condotta da Maldini, proveniente da piazza Caneva e in transito in via Tolentino. All'intersezione, non regolato da semaforo, il veicolo guidato dal calciatore avrebbe impegnato l'incrocio senza concedere la precedenza ai mezzi provenienti da sinistra.

L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra del primo veicolo e la parte anteriore sinistra dell'auto di Maldini. A seguito dello scontro, la prima vettura è stata proiettata contro una terza auto regolarmente parcheggiata negli spazi riservati ai residenti lungo via Caracciolo.

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incidente sostanze stupefacenti calcio
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