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Iran, Trump: "E' evidente che non vogliono essere colpiti". Media: "Mojtaba Khamenei in condizioni critiche"

Lo hanno riferito a IranWire, un sito web vicino all'opposizione, due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian

Iran, news oggi: Mojtaba Khamenei in condizioni critiche, cosa succede

Mojtaba Khamenei - (Afp)
Mojtaba Khamenei - (Afp)
07 agosto 2026 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"E'evidente che non vogliono essere colpiti. Vogliono fare un accordo. Quindi vedremo". Lo ha dichiarato Donald Trump, parlando dell'Iran in un'intervista a Punchbowl News. Il presidente americano ha inoltre legato il conflitto all'andamento del costo dell'energia, sostenendo che il prezzo della benzina aumenterebbe soltanto nel caso in cui gli Stati Uniti fossero costretti a "compiere un altro attacco" contro l'Iran.

Media: "Mojtaba Khamenei in condizioni critiche"

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre e predecessore, Ali Khamenei. Lo hanno riferito a IranWire, un sito web vicino all'opposizione, due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian, secondo cui "nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro". Una delle fonti avrebbe dichiarato: "Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della notizia del suo martirio".

Da quando è diventato Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non ha fatto alcuna apparizione pubblica e non sono state trasmesse registrazioni di suoi discorsi, ma solo dichiarazioni scritte a lui attribuite dai media statali. Secondo alcune fonti, sarebbe rimasto ferito e forse sfigurato durante l'attentato in cui perse la vita suo padre, e da allora si è nascosto, comunicando con altri alti funzionari del regime attraverso una lenta rete di intermediari per evitare di essere preso di mira. Lo stesso Pezeshkian ha dichiarato in un'intervista trasmessa mercoledì dalla televisione di Stato che al momento l'interazione con Khamenei è "molto difficile".

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