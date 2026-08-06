Metti un sassofono sopranino, le acque del fiume Po, i ponti di Torino e un jazzista come Frankye Laforgue, alias di Francesco Partipilo, e otterrai una jam session da brividi. Lo stesso musicista, sul suo profilo Instagram, condivide un video in cui, mentre nuota, suona lo strumento sotto uno dei ponti di Torino. Gambata a rana, le mani saldamente sul sassofono ed ecco che l'eco delle arcate producono uno spettacolo da brividi. "Per Nessuno la Conquista dell'Inutile", la didascalia che accompagna il video.