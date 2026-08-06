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Cadavere trovato in una cisterna biologica a Lucca, indagini in corso

L’allarme nella notte dopo la segnalazione di un uomo di 65 anni privo di sensi all’interno dell’impianto. Recupero della salma complesso, concluso dai vigili del fuoco dopo diverse ore. I carabinieri cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto

Intervento a Lucca - (Vigili del fuoco di Lucca)
Intervento a Lucca - (Vigili del fuoco di Lucca)
06 agosto 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella notte all’interno di una cisterna biologica in località Pian di Gragno, nel territorio comunale di Barga, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata nelle ore notturne di giovedì 6 agosto, quando è scattato l’allarme per la presenza di una persona priva di sensi all’interno di un impianto della zona.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del 118 poco dopo l’una. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Barga, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia locale. Una volta raggiunto l’uomo all’interno della cisterna, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di recupero della salma si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni dell’intervento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca erano già impegnati dalle 21.30 circa in località Pian di Gragno. Sul posto hanno operato una squadra del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, supportata da una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Lucca e dal Nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Firenze. Le operazioni si sono concluse intorno alle 4 del mattino, dopo diverse ore di lavoro.

Sul caso sono stati avviati gli accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto e a stabilire le cause della morte. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli e rimangono diversi aspetti da chiarire, a partire dal motivo per cui il 65enne si trovasse all’interno della cisterna.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo abitava proprio nella proprietà dove è avvenuto il ritrovamento. In passato nell’area sarebbe stato presente un allevamento di animali e la cisterna, originariamente utilizzata per la raccolta delle deiezioni, sarebbe oggi destinata alla raccolta dell’acqua.

Gli investigatori dovranno ora verificare ogni elemento utile per ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia e capire se la presenza dell’uomo nell’impianto fosse legata ad attività lavorative, esigenze personali o ad altre circostanze.

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morte cisterna biologica indagini Lucca Barga
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