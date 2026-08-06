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Prato, detenuto ucciso in carcere: indaga la Procura per omicidio preterintenzionale

La vittima, un cittadino nigeriano, è morta dopo una colluttazione nella settima sezione della Dogaia. Indagini affidate a Polizia Penitenziaria, Squadra Mobile e Polizia Scientifica

Prato, detenuto ucciso in carcere: indaga la Procura per omicidio preterintenzionale
06 agosto 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso nella tarda serata di mercoledì 5 agosto all'interno del carcere della Dogaia di Prato. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Prato, con il procuratore Luca Tescaroli che ha immediatamente assunto la direzione delle indagini e procede, allo stato, per il reato di omicidio preterintenzionale.

L'episodio si è verificato nella camera di sicurezza numero 171 della settima sezione dell'istituto, destinata ai detenuti ristretti per reati sessuali, dove la vittima condivideva la cella con altri tre detenuti. Secondo quanto riferito dalla Procura con un comunicato, il decesso è stato preceduto da una colluttazione. Il detenuto è stato rinvenuto con ecchimosi all'interno del labbro superiore, una ferita lacero-contusa nella regione frontale sinistra e una fuoriuscita di sangue dalle narici. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico, verosimilmente provocato da un corpo contundente. La morte è stata constatata alle ore 23.18. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, individuare l'autore della condotta e chiarire le ragioni che hanno portato all'aggressione mortale. Le investigazioni sono condotte dalla Procura con il supporto della Polizia Penitenziaria del carcere, della Squadra Mobile di Prato e della Polizia Scientifica.

Nel comunicato, il procuratore Tescaroli evidenzia, inoltre, il perdurare dell'ondata di violenza all'interno della casa circondariale della Dogaia, richiamando anche la situazione di progressivo sovraffollamento dell'istituto. "Continua, dunque, l'ondata di violenza in seno all'istituto penitenziario La Dogaia, che si caratterizza da un progressivo sovraffollamento (640 i detenuti ristretti e le celle vedono la presenza di numerosi casi di quattro detenuti, come nel caso che ci occupa)", sottolinea Tescaroli.

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omicidio preterintenzionale carcere Dogaia violenza all'interno della casa circondariale omicidio carcere prato prato omicidio carcere
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