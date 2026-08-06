Omicidio ad Altino, in provincia di Chieti, dove un'anziana è stata trovata morta in casa. A quanto si apprende sul corpo sono stati trovati segni di violenza. I carabinieri di Lanciano sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e, dalle prime informazioni, al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini, tuttora in corso, sono coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano (Chieti).