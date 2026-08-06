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Anziana uccisa in casa ad Altino: indagini su un familiare

Al vaglio la posizione di un parente in casa al momento del decesso

Auto carabinieri - (Ipa)
Auto carabinieri - (Ipa)
06 agosto 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omicidio ad Altino, in provincia di Chieti, dove un'anziana è stata trovata morta in casa. A quanto si apprende sul corpo sono stati trovati segni di violenza. I carabinieri di Lanciano sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e, dalle prime informazioni, al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini, tuttora in corso, sono coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano (Chieti).

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omicidio Altino Omicidio ad Altino anziana uccisa Altino omicidio chieti
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