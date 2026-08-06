circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Francesco Guccini, il cantautore morto a 86 anni

A renderlo noto la famiglia. Il decesso è avvenuto a Pavana

Francesco Guccini - (IPa)
Francesco Guccini - (IPa)
06 agosto 2026 | 11.47
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

E’ morto oggi, giovedì 6 agosto, Francesco Guccini: aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia.

"Questa mattina, a Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari si è spento, a 86 anni, Francesco Guccini. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre", scrive la famiglia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesco guccini Francesco Guccini morto morto Francesco Guccini francesco guccini età
Vedi anche
Caso Delmastro, la protesta di Avs alla Camera con le bende sugli occhi - Video
Il vannacciano Ziello alla Camera con un cappio: "Con Safe lo mettete al collo dell'Italia" - Video
Piscina per sole musulmane? Com. islamica Roma: "Falso, è un progetto inclusivo per tutte le donne" - Video
Mercati: nuovo record a Piazza Affari, petrolio volatile e vendite sui chip - Video
News to go
Incendi in Europa, danni per oltre tre miliardi di euro
Piromane in azione in un campo a Morano Calabro, le immagini dall'alto
Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza