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Monopattini e bike in sharing a Roma, multa Antitrust per 2,675 milioni di euro: "Hanno ostacolato corse gratis"

Nel mirino Bird, Dott e Lime: hanno intralciato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto pubblico locale della Capitale

Monopattini - (IPa)
Monopattini - (IPa)
06 agosto 2026 | 10.41
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Multa milionaria dell'Antitrust tre operatori di monopattini elettrici ed e-bike in sharing a Roma per aver ostacolato le corse gratis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso le istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti di Bird, Dott e Lime per il periodo 2023-2026 sanzionandole complessivamente per 2,675 milioni di euro per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite (pass), riservati agli abbonati annuali metrebus, il titolo di viaggio per il Trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio.

In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le tre società abbiano adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo faticosa l’attivazione e lunga l’attesa per il rilascio dei pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire. Inoltre, nei confronti di Bird, l’Autorità ha accertato anche un’altra pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli account, senza un’informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti. Le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all’uso di mezzi meno inquinanti.

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