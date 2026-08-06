Omicidio ad Altino, in provincia di Chieti, dove un'anziana di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in contrada Briccioli. La vittima è Gilda Di Giuseppe, pensionata originaria del paese ma residente a Roma, che tornava spesso ad Altino, luogo al quale era profondamente legata. Arrestato il nipote Alessandro Carminucci, 25 anni che è stato portato nella casa circondariale di Lanciano. Sul posto, ricevuta una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri.

La dinamica dell'omicidio

Secondo i primi riscontri investigativi, la donna sarebbe stata aggredita e uccisa a martellate. Il corpo è stato trovato senza vita, riverso a terra in una pozza di sangue, all'interno della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanciano e i sanitari del 118 dopo una segnalazione al 112. Il dramma si è consumato ieri sera, intorno alle 20. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, nell'abitazione era presente il nipote della vittima. Il giovane, rientrato da Londra dove si trovava con una zia, aveva raggiunto la nonna ad Altino alcuni giorni fa in vista del ricongiungimento familiare previsto per Ferragosto. Quando sono arrivati i soccorsi e i carabinieri, il 25enne sarebbe stato trovato all'esterno dell'abitazione in stato confusionale.

Il sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, ha espresso il cordoglio della comunità, ricordando il forte legame della donna con il paese.