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Caldo africano, tregua vicina? Nel weekend scendono i bollini rossi, sabato allerta in 21 città

Dopo il picco segnato giovedì, diminuiscono le città da bollino rosso sia venerdì che sabato secondo il bollettino del Ministero della Salute

Caldo a Milano - (Ipa)
Caldo a Milano - (Ipa)
07 agosto 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
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Continua l'ondata di caldo record sull'Italia ma dopo il picco raggiunto nelle scorse ore, sembra che la situazione torni sotto controllo almeno su una parte della Penisola. La morsa dell'afa sembra infatti attenuarsi parzialmente. Lo conferma il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: dopo il record del 6 agosto con 27 città italiane monitorate su 27 col bollino rosso di allerta, venerdì 7 le città in rosso sono 26 e sabato 8 agosto scenderanno addirittura a 21.

Venerdì, unica città col bollino giallo (che indica assenza di allerta) sarà Bolzano, mentre venerdì si aggiungeranno anche Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. Le città col bollino rosso saranno Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina , Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieri, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Bolzano avrà invece il bollino giallo. L'8 agosto, in rosso 21 città del campione monitorato tranne 6, che avranno il bollino giallo: Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Venezia, Verona.

Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, l'infiltrazione di aria più fresca in quota, già attiva da venerdì, favorirà una certa instabilità atmosferica. Nel weekend ci sarà qualche rovescio sparso al Nord, specie in montagna e localmente in pianura. Infine lunedì si registreranno nuovamente acquazzoni sparsi sulle pianure del settentrione. "Questi temporali - sottolinea Lorenzo Tedici di IlMeteo.it - porteranno una fase di minimo respiro al Nord, facendoci scendere dai roventi 39-40°C a più 'umani' 35-36°C". Dopo questa breve parentesi al Nord, l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia almeno fino a Ferragosto.

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caldo ondata di caldo afa anticiclone africano
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