Le vittime sono i due nonni, tre insegnanti e tre studenti

Prima ha ucciso i suoi nonni, usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso tre insegnanti e tre studenti. Questo l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo alla sparatoria avvenuta in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, in Thailandia.

Un portavoce del governo ha riferito che il sospettato della sparatoria è stato trasferito in ospedale per le cure, dopo che in precedenza la polizia aveva dichiarato che si era suicidato.

La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni sette persone. Gli impegni politici per inasprire le leggi sulle armi non hanno impedito il ripetersi di sparatorie.

A febbraio, un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola nel sud del Paese, uccidendo il preside e ferendo due studenti prima di essere arrestato dalla polizia. Nel 2022, un ex agente di polizia armato di pistola e coltello ha ucciso 24 bambini e 12 adulti in un asilo nido nel nord del Paese, in una delle stragi più sanguinose nella storia della Thailandia.