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Incendio in Sardegna, evacuate suore e famiglia a San Gregorio

Sono 10 in totale le persone messe in sicurezza da Vigili del fuoco e Corpo Forestale

Incendi Sardegna - Corpo forestale
Incendi Sardegna - Corpo forestale
25 luglio 2026 | 18.17
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Devastante incendio a San Gregorio, frazione di Sinnai, a circa 30 km da Cagliari, dov'è stata evacuata una famiglia e le suore del complesso religioso 'Casa Mons. Angioni'. Sono 10 in totale le persone messe in sicurezza da Vigili del fuoco e Corpo Forestale della Regione Sardegna.

La frazione è immersa in una grande vallata coperta di un bosco secolare di querce e lecci, e sede case estive e comunità religiose.

Allerta alta

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino per rischio di incendi in codice 'arancione', cioè di livello alto e attenzione rinforzata per la giornata di domani 26 luglio.

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, “se non tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

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incendi evacuazione Vigili del fuoco Corpo Forestale della Regione Sardegna
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