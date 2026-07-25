circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Formula 1 Gp Ungheria, oggi le qualifiche - La diretta

Sfida per la pole position in vista dell'undicesimo appuntamento del Mondiale

Kimi Antonelli - (Fotogramma)
Kimi Antonelli - (Fotogramma)
25 luglio 2026 | 15.33
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Sfida per la pole position nelle qualifiche del Gp d'Ungheria. Si scende in posta oggi, 25 luglio, per definire la griglia di partenza in vista della gara in programma domani per l'undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sfidano le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell.

Il Mondiale si ferma dopo il Gp d'Ungheria. Si riparte, secondo il calendario, con il Gp dei Paesi Bassi il 23 agosto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 gp ungheria gp ungheria
Vedi anche
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza