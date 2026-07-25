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Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

Il nuovo video mostra alcuni istanti successivi alla morte di Abderrahim, domenica scorsa durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna

Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa
25 luglio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo video mostra alcuni istanti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna. Nel video, pubblicato da 'Repubblica.it', si vede un'agente della polizia scientifica mentre rimuove il telo, che copre il corpo dell'uomo. Sotto la testa compare una macchia di sangue, mentre, secondo quanto rivela il quotidiano, sangue è presente anche sul volto.

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Fakir polizia Bologna
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