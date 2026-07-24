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Fakir, conclusa l'autopsia. Il legale della famiglia: "Ipotesi asfissia da compressione"

Il consulente nominato dai volontari della Croce Rossa: "Caso molto complesso"

La manifestazione a Bologna per Fakir - fotogramma/ipa
La manifestazione a Bologna per Fakir - fotogramma/ipa
24 luglio 2026 | 18.39
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della Polizia domenica in zona Pilastro a Bologna. Sono usciti dal padiglione dell'ospedale Sant'Orsola, in cui alle 11 è iniziato l'esame, i consulenti Matteo Tudini, nominato dall'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due agenti, e Benedetto Vergari nominato dal legale Mario Simoni, che assiste i volontari della Croce Rossa.

Uscendo, Vergari ha spiegato che si è trattato di un "esame molto particolareggiato e approfondito" ma che si tratta di un caso "molto complesso e bisogna attendere".

"Asfissia da compressione"

“Credo emerga un quadro da asfissia da compressione. Ora ci saranno altri approfondimenti e attendiamo le conclusioni dei periti", dice all’Adnkronos l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Abderrahim Fakir. “Ringrazio il professor Fineschi, nostro consulente, per il contributo che sta dando per il raggiungimento della verità sulla morte di Fakir”, sottolinea Anselmo.

L'incontro con la vedova di Fakir

L'ambasciatore italiano in Marocco, Pasquale Salzano, e il console generale d'Italia a Casablanca hanno incontrato la vedova di Fakir. Secondo una nota dell'ambasciata, l'incontro si è tenuto su indicazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Nel corso dell'incontro - si legge - sono state espresse, a nome del Governo italiano, le piu' sentite condoglianze e la sincera vicinanza delle istituzioni italiane alla famiglia. L'ambasciatore e il console generale hanno inoltre confermato la piena disponibilità ad assicurare ogni possibile assistenza alla famiglia nelle prossime fasi della vicenda".

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